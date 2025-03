Saarland: Heftiger Crash beim Linksabbiegen – ein Schwerverletzter

HOMBURG. Am 21.3.2025, gegen 5.20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden im Kreuzungsbereich B423 / Berliner Straße / Am Zunderbaum in Homburg. Dabei befuhr der 55-jähriger Fahrer eines Ford Kuga die B423 von Homburg kommend in Fahrtrichtung Bexbach, um an vorgenannter Kreuzung nach links in die Straße Am Zunderbaum abzubiegen.

Vermutlich aufgrund Missachtung des Rotlichts der dortigen Lichtzeichenanlage kam es zur Kollision mit einem VW Passat, welcher die B423 von Bexbach kommend in Fahrtrichtung Homburg befuhr. Durch den Zusammenstoß kam der VW ca. 25 Meter neben der Kreuzung im Bereich eines Schotterparkplatzes in Unfallendstellung zum Stehen. Der 50-jährige Fahrer des VW wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Er wurde schwer verletzt.

Der Fahrer des Ford leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme sowie Räumung der Unfallstelle kam es in diesem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegen 10.00 Uhr konnte die Fahrbahn wieder komplett freigegeben werden.

Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060)

in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)