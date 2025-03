Betrunken im Straßengraben: Suff-Fahrten in Luxemburg

KAYL. Für den gestrigen Abend und die zurückliegende Nacht meldet die Police Grand-Ducale mehrere Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am Abend des 20.3.2025 kontrollierte eine Polizeistreife einen Fahrer in Kayl, der zuvor mit eingeschaltetem Warnblinklicht gefahren war. Dieser wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf, woraufhin ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Der Test verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

Am 21.3.2025, gegen Mitternacht, wurde eine Polizeistreife in Höhe des Boulevard Royal in Luxemburg-Stadt auf einen möglicherweise alkoholisierten Fahrer aufmerksam. Er wurde umgehend gestoppt und einem Alkoholtest unterzogen, der positiv ausfiel. Ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

In derselben Nacht wurde ein Fahrzeug in einem Straßengraben zwischen Helfent und Bertrange gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte den Fahrer schlafend hinter dem Steuer antreffen. Der Alkoholtest bei diesem verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen. (Police Grand-Ducale)