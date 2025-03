Am Ende der Erkältungszeit sind in vielen Schränken noch die Medikamente. Doch was soll man damit machen, wenn sie abgelaufen sind?

MAINZ. Die Grippe ist endlich weg, doch die Medikamente sind noch da: Wohin mit Hustensaft, Tabletten & Co. nach der Erkältungssaison? Ein Überblick der Dos and Don’ts.

Wie vermeide ich es, zu viele Medikamente zu haben?

Medikamente sollten bewusst gekauft und benutzt werden. Heißt: Bevor die dritte Packung Schmerzmittel in der Apotheke geholt wird, sollte der Arzneimittelschrank zu Hause geprüft werden. Beim Kauf sollte auf die verschriebene oder vom Arzt und der Ärztin empfohlene Menge und Dosis geachtet werden. Manchmal reicht auch die kleinere Packung.

Was mache ich mit übrigen und abgelaufenen Medikamenten?

Wer seine Arzneimittel entsorgen will, kann dafür verschiedene Wege wählen – der einfachste Weg für Grippemittel ist in den meisten Fällen der Restmüll. Voraussetzung ist, dass dieser verbrannt wird, wie das rheinland-pfälzische Umweltministerium schreibt. Wer sie in die Restmülltonne wirft, sollte darauf achten, dass die Medikamente nicht sichtbar sind und andere etwa durch Spitzen nicht verletzt werden können.

Einige Gemeinden bieten auch sogenannte Schadstoffmobile oder Schadstoffsammelstellen an, bei denen Medikamente abgegeben werden können. Eine weitere Möglichkeit sind Recyclinghöfe.

Kann ich die Medikamente in der Apotheke abgeben?

Einige Apotheken nehmen auf freiwilliger Basis Medikamente an. Das ist jedoch keine Pflicht für sie und somit nicht überall so. Am besten fragt man vorher in der eigenen Apotheke an, ob es einen solchen Service gibt.

Kann ich die Medikamente den Abfluss oder das Klo herunterspülen?

Nein. Medikamente sollten niemals über die Toilette oder die Spüle entsorgt werden. Denn dadurch gelangen sie ins Wasser.

Flüssige Arznei wie Hustensäfte sollten in ihrer Verpackung entsorgt und nicht ausgespült werden. Auch Taschentücher, mit denen eine Salbe abgewischt wurde, sollten in den Restmüll und nicht im Klo runtergespült werden.

Wo finde ich die Regelungen für meinen Ort?

Auf der Homepage www.arzneimittelentsorgung.de, auf die auch das Umweltbundesamt verweist, können sich die Menschen über die Regeln für ihren Wohnort informieren. Hier kann ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt ausgewählt werden. Die Seite zeigt die möglichen Entsorgungswege an. (Quelle: dpa)