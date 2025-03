25 Euro: So viel müssen Studentinnen und Studenten in Saarbrücken im Mittel in diesem Semester mehr zahlen für ein WG-Zimmer. Wie sieht es bundesweit aus?

SAARBRÜCKEN. Studentinnen und Studenten in Saarbrücken müssen erneut für ein WG-Zimmer tiefer in die Taschen greifen. Kurz vor dem Sommersemester kostet ein WG-Zimmer in der saarländischen Landeshauptstadt im Mittel 425 Euro. Das sind 25 Euro mehr als im Wintersemester.

Dies geht aus aus einer Auswertung des Moses Mendelssohn Instituts (MMI) in Kooperation mit der Vermittlungsplattform wg-gesucht.de hervor, die der dpa vorliegt. Damit liegt Saarbrücken aber immer noch deutlich unter den bundesweiten Durchschnittskosten von 493 Euro. Allerdings gibt es große regionale Unterschiede: Am teuersten ist es in München (800 Euro), am günstigsten in Chemnitz (265 Euro). Im Nachbarland Rheinland-Pfalz reichen die Kosten von 530 Euro in Mainz bis 370 Euro in Landau in der Pfalz.

Für die Auswertung wurden 8.800 Angebote auf wg-gesucht.de analysiert. Berücksichtigt wurden alle Hochschulstandorte mit mindestens 5.000 Studierenden. In die Auswertung genommen wurden ausschließlich Angebote für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft mit insgesamt zwei oder drei Bewohnern. (Quelle: dpa)