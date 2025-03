Die Suche nach einem WG-Zimmer dürfte für viele Studentinnen und Studenten ohnehin nicht einfach werden. Und teurer wird es auch noch. In welcher Hochschulstadt in Rheinland-Pfalz ist es am günstigen?

MAINZ. Studentinnen und Studenten in Rheinland-Pfalz müssen erneut mehr für ein WG-Zimmer bezahlen. Im Mittel kostet WG-Zimmer kurz vor dem Sommersemester 456 Euro – und damit 20 Euro mehr als im vorherigen Semester.

Dies geht aus einer Auswertung des Moses Mendelssohn Instituts (MMI) in Kooperation mit der Vermittlungsplattform wg-gesucht.de hervor, die der dpa vorliegt. Am teuersten ist es demnach in Mainz mit 530 Euro, gefolgt von Koblenz (430 Euro) und Trier (415 Euro). Deutlich günstiger ist es der Auswertung zufolge in Kaiserslautern (380 Euro) und Landau in der Pfalz (370 Euro).

Deutschlandweit liegen die Kosten im Schnitt bei 493 Euro, wobei es auch hier große regionale Unterschiede gibt. Am teuersten ist es in München (800 Euro), am günstigsten in Chemnitz (265 Euro).

Für die Auswertung wurden 8.800 Angebote auf wg-gesucht.de analysiert. Berücksichtigt wurden alle Hochschulstandorte mit mindestens 5.000 Studentinnen und Studenten. In die Auswertung genommen wurden ausschließlich Angebote für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft mit insgesamt zwei oder drei Bewohnern. (Quelle: dpa)