LUXEMBURG. Für den gestrigen Freitagabend, die zurückliegende Nacht sowie den heutigen Samstagmorgen meldet die Police Grand-Ducale mehrere Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am 7.3.2025 wurde der Polizei gegen 18.40 Uhr in der route de Longwy in Bartringen eine Person an einer Tankstelle gemeldet, die angetrunken wegfahren wollte. Vor Ort trafen die Beamten den Fahrer an. Als sie den Fahrer kontrollieren wollten, verhielt dieser sich erstmals unkooperativ, willigte aber schlussendlich ein den Alkoholtest durchzuführen. Der Test verlief positiv. Der Führerschein wurde eingezogen und ein provisorisches Fahrverbot wurde zugestellt.

In der Nacht vom 8.3.2025 wurde der Polizei ein vermutlich angetrunkener Fahrer in der route de Kayl in Düdelingen gemeldet. Die Beamten konnten das Fahrzeug mit laufendem Motor und eingeschalteter Warnblinkanlage antreffen. Der Fahrer saß schlafend hinter dem Lenkrad und konnte nur schwer geweckt werden. Ein Alkoholtest wurde durchgeführt, der positiv verlief und der Führerschein wurde eingezogen. Da der Fahrer schon früher wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss protokolliert wurde, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft das Fahrzeug beschlagnahmt und Protokoll wurde erstellt.

Am 8.3.2025, kurz vor 5.00 Uhr, musste eine Polizeistreife in der rue de Kayl in Schifflingen einem Fahrzeug ausweichen, das ihnen auf der falschen Fahrbahn entgegen kam. Die Beamten wendeten und konnten das in Schlangenlinien fahrende Fahrzeug kurz danach anhalten. Die Fahrerin wurde kontrolliert. Der Alkoholtest verlief positiv. Protokoll wurde erstellt.

Am gleichen Morgen wurde der Polizei gegen 6.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der N5 in Höhe der Kreuzung mit der Rue Alphonse München in Dippach gemeldet. Ein Autofahrer, der von Bartringen in Richtung Dippach fuhr, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das gegen ein Steinkreuz, mehrere Verkehrsschilder und ein Baum prallte und schließlich im Straßengraben zum Stehen kam.

Kurz nach diesem Unfall prallte ein zweiter Autofahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen Reifen, welcher vom ersten Fahrzeug stammte und auf der Fahrbahn lag. Dabei wurde der Reifen auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo ein weiteres Fahrzeug über diesen fuhr. Alle implizierten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallfahrer wurde nach Erstversorgung vor Ort durch die Rettungsdienste zur Kontrolle ins Krankenhaus verbracht. Sein Alkoholtest verlief positiv und Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)