TRIER. Hoher Besuch bei der Bundespolizei Trier – das Stadtprinzenpaar, Stephan I. und Christine II. von Euranien, besuchte mit seinem Hofstaat am Montagmittag die Bundespolizei. Gegen 12.45 fuhr das Prinzenpaar am Dienstgebäude in der Wechselstraße vor, wo sie der Dienststellenleiter, Polizeidirektor Stefan Jäger, bereits erwartete und mit einem karnevalistischen „Helau“ begrüßte.

Das Prinzenpaar und ihr Hofstaat konnten sich aus der Nähe ansehen, wie die Bundespolizei arbeitet und eingerichtet ist: Zusammen mit Polizeihauptkommissar Ralf Gieche, Trierer Stadtprinz in der Session 2012, führte Polizeidirektor Jäger durch die Dienststelle und stellte die einzelnen Dienstbereiche vor. Bei Kaffee und Plätzchen schloss sich eine intensive Diskussion über die aktuelle polizeiliche Lage und die gegenwärtigen Einsatzmaßnahmen der Bundespolizei an. Prinz Stephan I. testete dabei auch die Wirksamkeit der polizeilichen Körperschutzausstattung, indem er sich mit „Schild und Helm“ einem Stockangriff aussetzte.

Bevor das ein oder andere Erinnerungsfoto auf dem Polizeimotorrad geschossen wurde, kam es noch zu einem „Kräftemessen“ der etwas anderen Art. Stefan Jäger und Ralf Gieche stellten sich einem Tauziehen dem Prinzenpaar, welches bewies, dass es auch eine „Regierung“ geben kann, die nichts umwirft. Alle zogen an einem Strang. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Trier)