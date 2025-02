SCHMELZ. Am Montag, 24.2.2025, kam es gegen 14.30 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine Apotheke am Rathausplatz in Schmelz. Der Täter bedrohte die Angestellten mit einem Messer und erbeutete Bargeld in dreistelliger Höhe. Nach der Tat flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung:

Männlich, südländisches Erscheinungsbild, dunklere Hautfarbe, ca. 35 Jahre alt, ca. 165-170cm groß, normale Statur, schwarze kurze Haare, gepflegter schwarzer Vollbart, bekleidet mit dunkler Steppjacke, blauer Jeanshose und schwarzen Turnschuhen. Auf dem Rücken der Jacke befand sich ein heller Aufdruck oder eine Stickerei. Zudem trug der Täter eine schwarze Basecap mit einem unbekannten Symbol an der Front und einem komplett oder teilweise roten Mützenschirm. Der Täter könnte außerdem Narben im Gesicht haben.

Wer hat den Täter vor oder nach der Tat beobachtet und kann Angaben über seine Identität oder seinen Fluchtweg machen? Womöglich hat der Täter für seine Flucht auch ein Fahrzeug oder öffentliches Verkehrsmittel genutzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lebach unter der Telefonnummer 06881/5050 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Quelle: Polizeiinspektion Lebach)