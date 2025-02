ST. INGBERT. Am 24.2.2025 ereignete sich gegen 18 Uhr eine Körperverletzung in einem Verbindungsweg zwischen der Kohlenstraße und der Ludwigstraße in St. Ingbert, nahe einem Supermarkt. Hier hatten zwei 20-Jährige und ein 19-Jähriger aus St. Ingbert und Zweibrücken eine Flasche zerbrochen und wurden von einem 39-jährigen Passanten aus Blieskastel auf ihr Fehlverhalten angesprochen.

Aus einer verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich ein Gerangel. Einer der 20-Jährigen zog ein Einhandmesser, konnte jedoch von dem Geschädigten entwaffnet werden. Im weiteren Verlauf schlugen und traten die jungen Männer jedoch auf den Geschädigten, sogar als dieser am Boden lag, ein, so dass dieser später leicht verletzt in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Die Beschuldigten konnten im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen in unmittelbarer Nähe zum Tatort angetroffen werden. Das Messer wurde sichergestellt. Die Ermittlungen wegen einer gefährlichen Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz dauern an. Die Beschuldigten wurden im weiteren Verlauf nach Hause entlassen. Sollte es weitere Zeugen des Tatgeschehens geben, wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Ingbert)