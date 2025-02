Bitburg: Möhnen stürmen Rathaus am Fetten Donnerstag – Möhnenbanner wird gehisst

BITBURG. Am Fetten Donnerstag, dem 27. Februar 2025, um 11.11 Uhr, wird es in Bitburg wieder hoch hergehen. Zum 38. Mal rückt die heimische Möhnenschar zum Rathaus der Stadt Bitburg vor, um den Amtssitz von Bürgermeister Joachim Kandels zu erstürmen. Zu dem karnevalistischen Treiben ist jeder herzlich willkommen.

Der Sturm auf das Rathaus am Fetten Donnerstag gehört traditionell zu den Höhepunkten des Straßenkarnevals in Bitburg. Viele Menschen begrüßen klatschend die mit lautem Tamm-Tamm und Dschingerassa-Bumm anrückende Möhnenschar, die mit List und Geschick dem Bürgermeister den Rathaus-Schlüssel entreißen wird. Auch der eine oder andere Schlips wird dran glauben müssen, und anschließend ziehen die streitbaren Damen ihr „Möhnenbanner„, eine überdimensionale Unterhose, am städtischen Fahnenmast hoch. Abschließend wird der Sieg im eroberten Rathaus gefeiert.

Diverse Getränke werden dafür sorgen, dass die Singstimmen der Närrinnen und Narren geölt bleiben. Natürlich werden auch in diesem Jahr wieder die Freunde von der AirBase Spangdahlem und vom Karnevalsverein „Freunde der Bütt“ der Möhnenschar zu Hilfe eilen. Zudem hoffen die Damen natürlich auf eine möglichst große Unterstützung durch die Bevölkerung.

Zu dem karnevalistischen Treiben am Fetten Donnerstag, dem 27. Februar 2025, ab 11.11 Uhr, ist die ganze Bevölkerung herzlich eingeladen. In Bitburg und Stadtteilen gibt es in diesem Jahr auch wieder zahlreiche weitere karnevalistische Veranstaltungen. (Quelle: Stadt Bitburg)