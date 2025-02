Trier: Acht jungen Fachkräfte starten bei Westnetz in das Berufsleben

TRIER. Für acht junge Menschen ist ein wichtiger Lebensabschnitt geschafft: Sie haben ihre Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik bei Westnetz, dem Verteilnetzbetreiber der Westenergie AG, erfolgreich beendet. Im Rahmen einer Ehrung überreichten Personalleiter Ralph Haubrich, der Leiter des Regionalzentrums Trier Jürgen Stoffel und Ausbildungsleiter Christian Hein im Beisein der Ausbilder Kevin Negele und Marc Janitzki den Nachwuchskräften ihre Ausbildungszeugnisse.

In der Eröffnungsrede der Freisprechung betonte Ralph Haubrich die immense Bedeutung einer ausgezeichneten Ausbildung. „Die Ausbildung bei Westnetz entspricht modernsten Standards. Neben ihrem Wissen und ihren Kenntnissen konnten wir den Auszubildenden auch Teamgeist, Engagement und nicht zuletzt den Spaß an der Arbeit vermitteln. Das alles ermöglicht den jungen Menschen einen sehr guten Start in das Berufsleben. Für uns ist es wichtig, Verantwortung in der Region zu übernehmen und den jungen Leuten nicht nur eine fundierte Ausbildung zu ermöglichen, sondern ihnen auch im Anschluss daran eine berufliche Perspektive zu geben“, so der Personalleiter.

„Wir sind stolz auf die Leistungen der Auszubildenden. Dank der fundierten Ausbildung durch unser Aus- und Weiterbildungszentrum haben wir qualifizierte Fachkräfte für unser Unternehmen gewonnen“, erläuterte Jürgen Stoffel.

Ein großes Kompliment für die Ausbildung der Westnetz am Standort Trier kam auch von der Industrie- und Handelskammer. Christian Reuter aus dem Geschäftsbereich Ausbildung lobte die seit Jahrzehnten hohe Qualität der Ausbildung. Herzlich gratulierte ebenfalls Adrian Gorek von der Berufsbildenden Schule Gestaltung und Technik Trier. Den zahlreichen Glückwünschen schlossen sich Frank Berwanger vom Betriebsrat in Trier, Lukas Kruse von der Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie die Ausbilder für die Elektronikerinnen und Elektroniker für Betriebstechnik Christian Maier und Jan Reuter an.

Die Absolventinnen und Absolventen: Philipp Heinz Baier, Christopher Baresi, Noah Bauerfeld, Elias Patrick Bielen, Johannes Samuel Bürger, Louisa Erz, Merlin Krummenauer und Christopher Michael Seibel absolvierten beim Verteilnetzbetreiber Westnetz erfolgreich ihre Ausbildung Elektroniker/Elektronikerin für Betriebstechnik.

Derzeit bildet Westnetz am Standort in Trier 49 junge Menschen aus. Eine Bewerbung für das Ausbildungsjahr 2025 mit Ausbildungsbeginn zum 15. August 2025 ist noch möglich. Auch für das Jahr 2026 stellt Westnetz in Trier wieder attraktive Ausbildungsplätze zur Verfügung. Weitere Informationen unter http://ausbildung.westnetz.de. (Quelle: Westnetz GmbH)