Wetter in der Region: Von Frost zu Frühlingsgefühlen – Bis zu 17 Grad in am Wochenende erwartet

TRIER/ REGION. Nach frostigen Nächten mit Minusgraden steht in der Region und Rheinland-Pfalz ein rasanter Temperaturanstieg bevor – von eiskalten Morgenstunden hin zu fast schon frühlingshaften 16 bis 17 Grad am Wochenende. Während Anfang der Woche noch Mütze und Handschuhe angesagt waren, könnte es schon bald Zeit für die Sonnenbrille und den ersten Kaffee im Freien sein.

Vom Winter direkt in den Frühling?

Zu Beginn der Woche zeigte sich das Wetter noch von seiner winterlichen Seite: klirrende Kälte, Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und mancherorts sogar Reif auf Wiesen und Autoscheiben. Doch wer jetzt noch auf Schneeflocken hofft, wird enttäuscht – denn die Wetterprognosen zeigen einen bemerkenswerten Wandel.

Schon ab Mitte der Woche beginnt die milde Luft aus dem Westen, die eisige Winterluft zu vertreiben. Die Temperaturen steigen schrittweise an, und am Freitag und Samstag sind in Rheinland-Pfalz erstaunliche 16 bis 17 Grad möglich. Damit fühlt es sich vielerorts eher nach Frühling als nach Februar an!

Temperatur-Sprung: Von Frost zu milden Temperaturen

Dieser plötzliche Wechsel zwischen frostigen Nächten und fast frühlingshaften Tagen wird vor allem in den Morgenstunden spürbar. Während die Luft früh noch kühl und frisch ist, erreicht das Thermometer bis zum Nachmittag fast schon T-Shirt-Wetter – ein perfektes Szenario für ausgedehnte Spaziergäng.

Besonders entlang der Mosel, in der Pfalz und in den Flusstälern macht sich die milde Witterung bemerkbar. Hier könnten Weinreben und Obstbäume schon einen Hauch von Frühling spüren – wenn auch mit der Gefahr, dass ein später Kälteeinbruch noch einmal zuschlägt.

Was bedeutet das für das Wochenende?

Die Prognosen versprechen ein perfektes Vorfrühlingswochenende mit viel Sonne und angenehmen Temperaturen. Während es morgens noch etwas frisch sein kann, dürfen sich alle Sonnenanbeter ab dem späten Vormittag über frühlingshafte Wärme freuen.

Ein Vorgeschmack auf den Frühling!

Die Wetterentwicklung in Rheinland-Pfalz zeigt in dieser Woche eindrucksvoll, wie schnell sich das Wintergefühl verabschieden kann. Noch vor wenigen Tagen dominierten frostige Temperaturen, nun klettern die Werte auf fast schon rekordverdächtige Höhen für den Februar. Der perfekte Moment, um die dicken Winterjacken zumindest tagsüber im Schrank zu lassen und den Frühling willkommen zu heißen!