Hetzerath: Mutter stürzt betrunken mit Kinderwagen – Frau und Baby ins Krankenhaus!

HETZERATH. Aufsehenerregende Szenen am Abend des 18. Februar 2025: Eine 38-jährige Frau stürzte unter Alkoholeinfluss mit ihrem Kinderwagen. Der Vorfall ereignete sich gegen 18:40 Uhr in der Straße „Auf der Held“ in Hetzerath.

Mutter und Baby leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht

Laut Polizeiangaben zog sich die Mutter leichte Verletzungen zu, während das Baby nach dem Sturz ebenfalls medizinisch versorgt werden musste. Beide wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort im Einsatz waren zwei Rettungswagen sowie eine Streife der Polizeiinspektion Wittlich.

Jugendamt informiert – Ermittlungen laufen

Angesichts der Umstände wurde das Jugendamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich über den Vorfall informiert. Die Polizei prüft nun die weiteren Hintergründe des Unfalls und mögliche Konsequenzen für die Mutter.