Freudenburg: Dreister Diebstahl im Neubaugebiet – Täter klauen Minibagger

FREUDENBURG/KELL. Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilt, entwendeten unbekannte Täter in der zeit von Dienstag, 11.02.25, 16.15 Uhr, auf Mittwoch, 12.02.25, 8 Uhr, in der Schulstraße in Freudenburg einen Minibagger.

Der schwarz-gelbe Bagger der Marke Komatsu stand auf einem Lagerplatz in dem dortigen Neubaugebiet und wurde zusammen mit vier Baggerschaufeln und einem Hydraulikhammer gestohlen. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf eine mittlere fünfstellige Summe.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Minibaggers und der übrigen Arbeitswerkzeuge machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 zu melden.