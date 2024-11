Entspannt durch den Winter

Ob Luxemburg oder Saarland – der Winter ist in jeder Region eine Herausforderung. Kälte und Nässe, Schneematsch und Nebel, aber auch zahlreiche Erkältungskrankheiten machen es schwer, frisch und gut gelaunt in den Tag zu starten. Hier ein paar Tipps, wie man entspannt und fit durch den Winter kommt.

Viel an die frische Luft

Wer täglich rausgeht und mindestens einen Spaziergang macht, lebt langfristig gesünder, stärkt das Immunsystem und ist statistisch gesehen seltener erkältet. Der tägliche Spaziergang hilft dabei, die Schleimhäute zu befeuchten, die durch die trockene Heizungsluft austrocknen und damit anfälliger für Keime werden.

Tipp: CBD Öl ist für viele ein guter Begleiter in der kalten Jahreszeit. Es kann nicht nur bei der Entspannung im Alltag helfen, sondern auch das Immunsystem stärken.

Das Zuhause gemütlich gestalten

Winterzeit ist Zuhausezeit, zumindest für die meisten Menschen. Abends gemütlich auf der Couch oder vor dem Kamin sitzen, einen Tee bei Kerzenschein trinken und ganz in Ruhe ein Buch lesen – das alles entspannt ungemein und kann das Wohlbefinden trotz nasskalter Jahreszeit enorm fördern. Um die Wohnung zur persönlichen Wohlfühl-Zone zu gestalten, gibt es viele Mittel. Etwa kuschelweiche Textilien wie Kissen und Decken, aber Kerzen, Lichterketten und eine zum eigenen Geschmack passende Dekoration.

Tipp: Wer keinen Kamin hat, kann sich per Bildschirm-Schoner ein knisterndes Feuer auf den großen Fernseher zaubern. Bringt zwar keinen echten Wärmeeffekt, ist dank der realistisch klingenden Geräusche aber trotzdem entspannend.

Genießen und schlemmen

In der kalten Jahreszeit wird häufiger selbst gekocht und gebacken – das ist nicht nur lecker, sondern auch gesünder, als täglich unterwegs zu essen und Fast Food zu bestellen. Die Winterzeit kann man also nutzen, um neue Rezepte auszuprobieren und Freunde und Familie zum Probieren einzuladen. Natürlich ist die Winterzeit rund um Weihnachten auch Schlemmerzeit: Schokolade, Marzipankartoffeln oder Lebkuchen, Plätzchen und andere Leckereien sind eine echte Wohltat für die Seele!

Das Jahr ordentlich abschließen

Statt mit einer Vielzahl an Aufgaben und Vorhaben ins neue Jahr zu starten, kann man einiges schon im alten erledigen. Etwa Altes ausmisten, Fotos des aktuellen Jahres endlich ins Album einkleben, gute Freunde wiedersehen oder das Buch zu Ende lesen, das schon ewig im Schrank steht.

Dankbar für jeden Moment

Was das ganze Leben und nicht nur den Winter entspannter macht: glücklich und zufrieden sein mit dem, was man hat. Es kann sehr befreiend sein, nicht immer auf die Ziele zu schauen, die man in Zukunft erreichen will, sondern auf das, was man schon hat. Dabei hilft ein Tagebuch, in dem man sich jeden Tag notiert, wofür man dankbar ist!

Die perfekte Beleuchtung

Im Winter wird es früh dunkel und morgens spät hell. Es fehlt natürliches Sonnenlicht, das der Körper doch so dringend braucht. Scheint die Sonne dann doch mal, sollte man diesen Moment für einen Spaziergang nutzen. Fehlt dem Körper viel Vitamin D, kann man über den Winter hinweg auch mit der Gabe von Vitamin D in Tabletten- oder Kapselform entgegenwirken. Zu Hause bringt helles Licht ebenfalls etwas fürs Gemüt, etwa eine Tageslichtlampe, die ein dem Sonnenlicht ähnliches Lichtspektrum hat. Für mehr Gemütlichkeit dürfen indirekte Lichtquellen und Kerzen, zum Beispiel in Teelichthaltern, nicht fehlen.