Durch Tür auf Rückseite eingedrungen: Einbruch in Wohnhaus in Prüm

PRÜM. Am Mittwoch, 27.11.2024, kam es im Zeitraum von 8.00 Uhr bis 21.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Achterweg in Prüm.

Unbekannte Täter verschafften sich durch eine Tür auf der Rückseite des Gebäudes Zugang und entwendeten unter anderem Schmuck aus dem Haus.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Wohngebietes um den Achterweg gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail [email protected] in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)