++ RLP: Großeinsatz bei Explosion in Einfamilienhaus ++

Es soll Zeugen zufolge zu einer Explosion in einem Einfamilienhaus gekommen sein. Details sind noch völlig unklar.

WORMS/MAINZ. Großeinsatz in Worms: In einem Wohnhaus soll es Zeugenaussagen nach zu einer Explosion gekommen sein. Zahlreiche Einsatzkräfte seien im Stadtteil Horchheim vor Ort, teilte die Polizei in Mainz mit.

Einem Sprecher zufolge soll es sich um ein Einfamilienhaus handeln. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Umstände seien unklar und Gegenstand von Ermittlungen, hieß es. Ob Menschen verletzt wurden, war ebenfalls nicht bekannt. Laut Polizei begann der Einsatz um 9.50 Uhr am heutigen Vormittag. (Quellen: dpa, Polizeidirektion Worms)