Luxemburg: Nach bewaffenetem Überfall in Kayl – Polizei sucht Zeugen

LUXEMBURG/KAYL. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, ereigenete sich am 13. April 2024 gegen 14.30 Uhr ein bewaffneter Überfall in einem Geschäft in der Rue du Commerce in Kayl (Kanton Esch-Alzette).

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Hinweisen zu der auf den Fotos abgebildeten Person.

Jegliche zweckdienliche Informationen zur Identifikation der gesuchten Person aber auch zum Vorfall selbst sollen bitte an den Service de Police Judiciaire unter der Telefonnummer (+352)244 606140 (reguläre Bürozeiten) oder per E-Mail an [email protected] weitergeleitet werden.