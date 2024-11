RLP: Frauen an Busbahnhof sexuell belästigt – Helfer zusammengeschlagen

ANDERNACH. Am gestrigen Samstag wurde gegen 22.35 Uhr, durch Passanten eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Männern am Busbahnhof in Andernach gemeldet. Zeitgleich erging eine Meldung über eine sexuelle Belästigung von drei Frauen an derselben Örtlichkeit.

Am Busbahnhof konnte eruiert werden, dass die beiden Beschuldigten (19 und 30 Jahre alt) zuvor versucht hatten, drei Frauen zu umarmen und zu küssen. Die körperlichen Annährungsversuche wurden durch die Frauen vehement abgewiesen. Als ein unbeteiligter Mann Zivilcourage zeigte, um die Frauen zu schützen, schlugen und traten die beiden Beschuldigten auf ihn ein. Der Mann wurde dadurch leicht verletzt.

Die beiden Beschuldigten wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten in Gewahrsam genommen, wobei ein Beschuldigter Widerstand leistete. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)