++ Region: Neblig-trübes Herbstwetter mit wenig Sonne ++

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt in den kommenden Tagen grau. Die Sonne lässt sich kaum blicken.

OFFENBACH. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland zeigt sich die Sonne zur Wochenmitte nur selten. Verbreitet bleibt es den ganzen Tag nebelig-trüb und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei Höchstwerten von 8 bis 12 Grad lockert es im Tagesverlauf nur zögerlich auf und es gibt etwas Sonne.

In der Nacht zum Donnerstag breiten sich wieder Nebel und Hochnebel aus. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 3 Grad. Auch am Donnerstag bleibt es verbreitet neblig. Nur in einigen Hochlagen kommt die Sonne raus. Im Tagesverlauf lockert es vereinzelt auf, ansonsten bleibt es neblig-trüb. Mit Regen ist nicht zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 12 Grad.

In der Nacht zum Freitag ist es gebietsweise bewölkt und erneut teils nebelig. Es kühlt ab auf 6 bis 2 Grad. Vereinzelt kann es in Bodennähe frieren. Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, bleibt es am Freitag überwiegend bewölkt und trocken. Die Temperaturen liegen bei 8 bis 12 Grad. (Quelle: dpa)