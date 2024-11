Champions der luxemburgischen Stock-Car-Meisterschaft 2024 geehrt

HEINERSCHEID. Am vergangenen Samstag, den 26. Oktober 2024, fand in den Räumlichkeiten des „Centre Culturel“ in Heinerscheid die diesjährige Meisterschaftsfeier des luxemburgischen Stock-Car-Verbandes statt. Bei dieser Gelegenheit wurden die Meister der einzelnen Klassen gebührend gefeiert und geehrt.

Das Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux aus dem hohen Norden des Grossherzogtums Luxemburg zeichnete verantwortlich für die Austragung dieser abschließenden Veranstaltung. Die etlichen Vorstandsmitglieder und aktiven Mitglieder und Helfer der sogenannten Verrückten Hunde aus Clerf waren mit sehr viel Motivation und Einsatz am Werk, um die geladenen Gäste jederzeit bestens zu versorgen. Abgerundet wurde der Abend mit einer Tanzveranstaltung animiert vom bekannten «DJ PowerPlay». Ein rundum gelungener Abend kam entsprechend zu Stande.

Ablauf des Abends

Insgesamt konnte ein toller und feierlicher Ablauf erreicht werden. Die Moderation des Abends oblag Joel Christnach (Mitglied des Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux), welcher mit viel Leidenschaft und Einsatz durch den Abend führte. Etliche Ansprachen und Dankesreden wurden vorgetragen, unter anderem von Juppy Mockel (Generalsekretär der F.L.S.C.) und Sven Frank (Vize-Präsident des Veranstalters stellvertretend). Nach einem bestens organisierten Essensangebot kam es anschließend dann zur erwarteten Ehrung der einzelnen Piloten und Teams der Saison 2024.

Ehrung der Meister 2024

In der Klasse 1 (bis 2800ccm) konnte das Tornado Team Hamm wiederum seinen Titel in der Teamwertung zu verteidigen. Auch die prestigeträchtige „Coupe de Luxembourg“ sollte den Blauen Vorstädtern dieses Jahr nicht entgehen. Im Einzelklassement war es der mittlerweile zum Rekordmeister der Königsklasse aufgestiegene Yves Pastoret (49/Hamm), welcher nach hartem Kampf gegen die Konkurrenz und besser gesagt Mike Koener (17/Dudelange) am letzten Renntag den Meistertitel erringen konnte. Letztgenannter konnte sich wenigstens den Titel der hartumkämpften „Coupe de Luxembourg“ im Einzelklassement sichern.

In der Klasse 2 (bis 2000ccm) waren die Piloten des Racing Team Powerbull’s Préizerdaul das dominierende Team und konnten den Gesamtgewinn in der Teamwertung abermals verteidigen. Der Gewinn der Einzelwertung in dieser Klasse ging dieses Jahr an Claude Schumacher (85/Power Bull’s). Der Pokalwettbewerb in der Teamwertung wurde ebenfalls vom Racing Team Power Bull’s Préizerdaul gewonnen. In der Einzelwertung war es ebenfalls Claude Schumacher (85/Power Bull‘s), welcher sich die „Coupe de Luxembourg“ zu sichern wusste.

Meisterschaftsjahr 2025 in Planung

Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde ebenfalls darauf hingewiesen, dass man Mitte November erstmalig über den Rennkalender für die Saison 2025 beraten wird, um vorzeitig eine Plattform bestimmen zu können. Die ordentliche Generalversammlung der F.L.S.C. ist ebenfalls in Planung und sollte Anfang des Jahres stattfinden.

In den kommenden Wochen werden sich die Delegierten der Vereine und Vorstandsmitglieder der F.L.S.C. ebenfalls mit der Planung und Organisation der anstehenden Saison 2025 befassen. Viel Arbeit erwartet die Beteiligten, sollen doch das Rennreglement neu bewertet und überarbeitet werden und etliche Neuerungen beschlossen werden. Außerdem steht die Ausgestaltung des Rennkalenders im Fokus.

Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Informationen über die wohl spektakulärste Motorsportdisziplin in Luxemburg und im nahen Grenzgebiet können zu jeder Zeit unter www.stock-cars.lu nachgelesen oder via Mail an [email protected] angefordert werden. (Quelle: Fédération Luxembourgeoise du Stock-Car a.s.b.l.)