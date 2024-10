Friseur-„Familie“ unterwegs: Spaß und fachlicher Input beim Innungsausflug

BERNKASTEL-WITTLICH/BITBURG. Als Friseur-„Familie“ bezeichnet Obermeisterin Sabine-Schömann Kuhnen gerne ihre Innungskolleginnen und –kollegen der Friseur-Innung Bernkastel-Wittlich.

Und so ging es am dritten Oktoberwochenende auf „Familienausflug“ von der Bernkastel-Wittlich-Region in die Bierstadt Bitburg. Bei einer informativen und lustigen Führung wurde die Erlebniswelt der Bitburger Brauerei erkundet. „Auch hier konnten wir erste ‚Fachgespräche‘ führen“, schmunzelt die Obermeisterin.

Nach einer Stärkung im Eifelbräu ging es weiter zum Tanz. „Für manche bis in den nächsten Tag hinein, aber wir alle waren am Sonntag bereit für den Besuch bei unserem Nachbarinnungskollegen Steven Asso in seinem Bitburger Salon.“

Der Friseurmeister entführte seine Gäste in die Welt der Barbertechnik. „Das ist für mich gelebte, übergreifende Innungsgemeinschaft. Austausch mit Friseurfreunden über tolle Techniken und Trends und aktuelle Themen, die die Friseurbranche betreffen“, freut sich die Obermeisterin, der es, wie den anderen Teilnehmern, sichtlich Spaß gemacht hat.