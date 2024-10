Luxemburg: Fenster von Bahnhofsgebäude demoliert – Randalierer in Arrest genommen

HOLLERICH. Kurz vor 19.00 Uhr wurden der Police Grand-Ducale am 11.10.2024 drei Personen gemeldet, die zuvor zwei Fenster des Bahnhofsgebäudes in Hollerich zerstört hatten. Anschließend flüchteten zwei der Täter, der dritte blieb jedoch vor Ort und bedrohte einen der anwesenden Zeugen.

Er konnte von einer Polizeistreife angetroffen und gestellt werden. Aufgrund seines alkoholisierten Zustandes und der Tatsache, dass er eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde entschieden, ihn im Arrest unterzubringen. Während des Transports zur Dienststelle begann der Mann die Polizeibeamten zu beleidigen. Nach ärztlicher Untersuchung wurde er im Arrest untergebracht und Protokoll wurde erstellt.

Kurze Zeit zuvor war der Polizei bereits ein Mann in der Rue de Beggen in Beggen gemeldet worden, der dort herumschreien und auf Mülltonnen einschlagen würde. Der stark alkoholisierte Mann konnte vor Ort angetroffen werden. Er wollte sich zu keinem Moment beruhigen lassen und beleidigte die Polizeibeamten. Auch während des Transports zur Dienststelle benahm er sich äußerst aggressiv, spuckte einen Beamten an und trat diesen mit den Füßen. Er wurde nach ärztlicher Untersuchung im Arrest untergebracht und Protokoll wegen Rebellion gegen Polizeibeamte wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)