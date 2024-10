++ Region: Wochenstart wechselhaft, aber mild – örtlich Gewitter möglich ++

OFFENBACH. Ein Hochdruckgebiet mit Schwerpunkt über der Ostsee verliert langsam an Einfluss. Im Tagesverlauf nähern sich die Ausläufer eines umfangreichen Tiefs bei Irland, die zu einem wechselhaften, aber recht milden Start in die neue Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland führen. Dies teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Der heutige Sonntag wird nach Auflösung örtlicher Nebelfelder zunächst leicht bewölkt bei zunehmenden Schleierwolken. In der zweiten Tageshälfte entwickelt sich aus Südwesten zunehmend starke Bewölkung und es fallen vereinzelt ein paar Tropfen. Ansonsten bleibt es niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 15 Grad, in Hochlagen um 11 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südost. In der Nacht zum Montag wird das Wetter wolkig bis stark bewölkt und gebietsweise fällt etwas Regen bei Tiefstwerten zwischen 11 und 8 Grad.

Für den Montag sagen die Meteorologen wechselnde bis starke Bewölkung und im Tagesverlauf häufiger Schauer oder schauerartigen Regen voraus. Vereinzelte Gewitter zum Abend seien nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte erreichen 15 bis 19 Grad bei schwachem bis mäßigen Wind aus südlichen Richtungen. Nacht wird es oft stark bewölkt und zeitweise kommt es zu teils kräftigem Regen, örtliche Gewitter sind dabei nicht ausgeschlossen. Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen 14 und 12 Grad.

Am Dienstag wird es wechselnd bis stark bewölkt und zeitweise fällt Regen. Weiterhin bleibt es mild bei Tageshöchsttemperaturen zwischen 16 und 19 Grad, in Hochlagen um 14 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis Südwest. In der Nacht zum Mittwoch wechselnd bewölkt, dabei stellenweise Schauer oder schauerartiger Regen. Abkühlung auf 12 bis 10 Grad. (Quelle: DWD)