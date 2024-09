Update: Lagerhalle bei Großbrand eingestürzt – Ermittlungen laufen

MAINZ. Nach dem Brand einer Lagerhalle in Mainz laufen die Ermittlungen. Aktuell gebe es keine neuen Erkenntnisse, teilte ein Polizeisprecher in der Landeshauptstadt am Vormittag auf Anfrage mit. Mehrere Anrufer hatten das Feuer im Gewerbegebiet Mainz-Hechtsheim am Freitagabend gemeldet.

Die Löscharbeiten gestalteten sich der Feuerwehr zufolge sehr aufwendig. Bei dem Brand stürzte unter anderem das Dach ein, in der brennenden Halle explodierten kleinere Gasflaschen. Nur mit einem «massiven Löschwasser- und Schaumeinsatz» konnte der Feuerwehr zufolge die Explosion eines Flüssiggastanks verhindert werden.

Am Samstagmorgen teilte die Feuerwehr dann mit, der Brand sei nach rund zwölf Stunden weitestgehend gelöscht. Um an alle Brandstellen heranzukommen, hätten zwei Bagger mehrere stundenlang Fassaden- und Dachteile abgetragen. Die 30 mal 40 Meter große Halle gehörte demnach zu einer Firma für Messebau und Marketingprodukte. (Quelle: dpa)