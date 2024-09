Vulkaneifel: Abbiege-Crash mit drei PKWs – zwei Verletzte ins Krankenhaus

DAUN. Am gestrigen frühen Sonntagabend ereignete sich auf der L68 in Höhe des Rasthofes Mehren gegen 18.00 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei PKWs und mehreren Leichtverletzten. Zwei Fahrzeuge befuhren hintereinander die Linksabbiegerspur, von Gillenfeld kommend, und wollten in Richtung Rasthof Mehren abbiegen.

Ihnen entgegen kam ein PKW, der auf der L68 in Richtung Gillenfeld fuhr. Der 21-jährige Fahrzeugführer im ersten PKW auf der Linksabbiegerspur fuhr los und übersah dabei das entgegenkommende Fahrzeug, in dem sich eine vierköpfige Familie befand. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, obwohl der Fahrer im entgegenkommenden Fahrzeug noch versuchte, auszuweichen. Hierbei wurde auch noch die nachfolgende Linksabbiegerin in Mitleidenschaft gezogen. Zwei Insassen im entgegenkommenden Fahrzeug wurden leicht verletzt und vorsorglich in ein benachbartes Krankenhaus gebracht. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es ist ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich entstanden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)