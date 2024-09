Trier: Erste Oberliga-Saison für die U14-Basketballer des Trimmelter SV

TRIER. Nachdem in der letzten Saison erstmals eine Mannschaft des Trimmelter SV in der Jugend-Oberliga angetreten ist (U16) und einen guten Mittelfeldplatz belegen konnte, werden dieses Jahr sogar drei Teams in den Jugend-Oberligen starten. Zwei Teams in der U16 (weiblich und männlich) sowie die U14 männlich.

Die U14-Mannschaft besteht dieses Jahr aus sechs Spielern des älteren Jahrgangs (2011), vier Spielern des Jahrgangs 2012 und wird durch zwei talentierte U12-Spieler ergänzt und verstärkt. In der U12 vor zwei Jahren war diese Mannschaft recht erfolgreich, hat in der Region kein Spiel verloren und konnte die Rheinland-Meisterschaft erringen.

Die Jungs sind alle aus den Höhenstadtteilen (Tarforst, Petrisberg oder auch Pluwig) und spielen schon länger zusammen. Der Kern ist sogar schon seit der U10 dabei, sie kennen sich also und dieses Wissen, wie die Mitspieler ticken, wird sicherlich ein Vorteil gerade zu Beginn der Saison sein. Ben Hirschmann, Lars Immelnkemper und Philipp Kohl wurden zudem für die Rheinland-Pfalz-Auswahl nominiert, Ben sogar für das renommierte Turnier „Perspektiven für Talente“.

Dieses Jahr messen sich dort die besten Spieler Deutschlands des Jahrgangs 2011 in Chemnitz. In der letzten Saison haben die drei Jungs zusammen mit Jonathan Yilmaz mit einer Doppellizenz für die Mjc Trier gespielt und konnten sich mit der Mjc für die besten 32 Teams in Deutschland qualifizieren (die sog. Regionalliga-Meisterschaft). Sie waren dort zwar „nur“ Rollenspieler, aber als jüngerer Jahrgang konnten sie wertvolle Erfahrungen in der Jugend-Oberliga sammeln. Der Verein dankt der Mjc (Jochen Schuler) für diese Gelegenheit.

Unter den jüngeren Spieler sind ebenfalls einige Talente und es wird spannend sein, wie sie sich entwickeln. Sie haben letzte Saison immerhin den dritten Platz der Rheinland-Meisterschaft belegt, konnten die Mjc mehrmals besiegen und mussten sich in der Region nur dem TVG geschlagen geben. Eliah Wagner oder als 2013er Mika Steffens seien mal exemplarisch genannt, die großes Potential haben. Alle Spieler stehen ja noch am Beginn ihrer Basketballzeit und es warten noch eine Menge Herausforderungen. Diese Saison wird die U14-Oberliga in einer 10er Gruppe gespielt. Dabei sind die besten Teams aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland vertreten. Jedes Spiel verspricht also eine Menge Spannung, Kampf und hoffentlich viele positive Erlebnissen. Die Mannschaft wird dabei hoffentlich als Team auftreten, die Jungs sollen sich aber auch individuell weiterentwickeln. Dies wird dann die Aufgabe des Trainerteams sein.

Der Trimmelter SV freut sich auf die Saison und hofft auf eine Menge Unterstützung durch die hoffentlich zahlreichen Zuschauer.

Die TSV-Mannschaft der U14-Oberliga für die Saison 2024/25: Paul Entringer, Elias Hanna, Ben Hirschmann, Lars Immelnkemper, Jakob Kirchner, Jakob Kluge, Philipp Kohl, Simon Kohl, Jan Märtins, Mika Steffens, Eliah Wagner und Jonathan Yilmaz; Trainer: Christoph Kohl und Niklas Schmitt. (Quelle: Trimmelter Sportverein Trier e.V.)