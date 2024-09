Weltkriegsbombe in Koblenz kontrolliert gesprengt

KOBLENZ. Eine bei Bauarbeiten an einer Brücke entdeckte Weltkriegsbombe ist in Koblenz kontrolliert gesprengt worden.

Der zuvor mit rund 250 Tonnen Sand bedeckte Sprengkörper sei dabei vollständig vernichtet worden, berichtete die Stadt.

Am Donnerstagabend war die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in einer aufwendigen Aktion von ihrer Fundstelle in der Nähe des Rheins an der Pfaffendorfer Brücke auf die Schmidtenhöhe transportiert worden. Dort wurde sie vom Ordnungsamt bewacht.

Eine zuvor versuchte Entschärfung der Bombe war am Dienstag abgebrochen worden. Teile des verbliebenen Zünders hatten laut Stadt nicht entfernt werden können. Eine Sprengung am Fundort war nicht möglich, da die in der Nähe befindliche Brücke hätte beschädigt werden können.