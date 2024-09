Akrobatik, Tanz und Tango: 3. Fringe-Festival belebt Trierer Innenstadt mit Kultur

TRIER. Am heutigen Freitagvormittag haben der Intendant des Theaters Trier Lajos Wenzel und der Kulturdezernent der Stadt Trier Markus Nöhl das Programm für das Fringe-Straßentheaterfestival vorgestellt, das in diesem Jahr schon zum dritten Mal stattfindet. Am 20. und 21. September präsentiert das Theater Trier im Rahmen des Festivals kostenlos auf dem Kornmarkt eine bunte Vielfalt von Straßentheater, Akrobatik, Tanz zum Mitmachen, Live-Musik und viele Programme, die überraschen und in keine Schublade passen.

Am Ende des Sommers gibt es noch einmal die Möglichkeiten, spannende Kunst unter freiem Himmel zu erleben. Das Fringe-Festival 2024 zeigt am 20. und 21. September zum bereits dritten Mal die unterschiedlichsten Facetten des Straßentheaters im Herzen von Trier. „Ich bin sehr glücklich mit dem erneut großartigen Programm, das an zwei Tagen gezeigt wird. Zwischen Akrobatik, Tanz und Tango ist für jeden in der Familie etwas dabei. Wir beleben die Innenstadt mit Kunst und Kultur und Trier kann sich damit von seiner schönsten und offenen Seite zeigen„, sagte Kulturdezernent Markus Nöhl in seiner Begrüßung. Bei freiem Eintritt kann man einfach zwischen den verschiedenen Gruppen hindurchschlendern, in der Musik schwelgen und sich begeistern lassen von packendem Straßentheater.

„Rund um den Kornmarkt wird faszinierende Straßenkunst zu sehen sein, die wirklich jeden begeistern kann„, sagt Intendant Lajos Wenzel und weist auf die Verbindung zwischen den verschiedenen Auftritten hin: „Wer genau hinschaut, sieht in vielen Performances die vier Urelemente verarbeitet.“ So baut sich Julian Bellini während einer vierstündigen Performance im Aufsteigen einen Turm aus Holzstangen, in dem er immer weiter von der Erde in die Lüfte klettert.

Das Element Feuer wird unter anderem durch die Gruppe „FeuerWer?“ repräsentiert, die an einem echten historischen Feuerwehrauto atemberaubende Luftakrobatik zeigt. Ein Feuerwehrschlauch wird zum Drahtseil, ein Trapez hängt hoch an der Drehleiter. Magische Wasserwesen schwimmen auf Stelzen über den Köpfen der Menschen durch die Straßen und erdig wird es bei der Performance des „Theaters Titanik“ aus Münster und Leipzig, eine der gefragtesten Gruppen der Republik: Als „Creatures“ erkunden sie Trier in den Gassen zwischen Kornmarkt und Porta Nigra aus einer ganz neuen Perspektive und interagieren mit den Menschen. Die Gruppe erarbeitet ihre Stadtraum-Choreografie mit spielwütigen Trierer Darstellerinnen und Darstellern des Bürgertheaters, des Jugendclubs und Menschen aller Generationen.

Besondere Highlights sind die Kombination aus Tanz, Live Musik und thematisch passende Zirkus- und Varieté-Performances an beiden Abenden: Freitags gehen verschiedene Tango-Aufführungen eine Symbiose mit international ausgezeichneter Jonglage, Live Musik von einem der besten Bandoneon-Spieler, einer Tango-Show sowie einem Workshop der Reveriano Camil Dance Academy ein. Schließlich wird die Tanzfläche für alle zu einer Tango Party der besonderen Art geöffnet.

Am Mittelpunkt des Samstagabend steht „Ulik Robotic Circus“ mit einer irrwitzigen Akrobatik zwischen Mensch und Maschine, in der ein echter Industrieroboter zum Partner wird. Da kann es auch mal schwindelerregend, fantasievoll und absurd werden – ein riesen Spaß eben! Gleichzeitig heizen die Musiker von „Cardamom“ aus dem Raum Trier mit ihrer aufregende Mischung aus Jazz, Hip Hop, Funk und Dixie ein, und der Lindy Hop Circle Trier macht mit Show, Workshop und Social Dance den Kornmarkt zur Tanzfläche. Der wilde Abend wird garniert mit Jonglage, Comedy und einem Kuriositätenkabinett.

„Mit handbetriebenem Karussell und Livemusik, Tanztheater und vielen liebevollen Acts ist an beiden Tagen viel Programm für die ganze Familie geboten„, ist Intendant Lajos Wenzel überzeugt. Der Beigeordnete Markus Nöhl dankt allen, die das Fringe Straßentheaterfestival möglich machen, u.a. dem Kultursommer Rheinland-Pfalz und den künstlerischen Beratern Antonia Kohler und Frank Hoffmann des Théâtre National du Luxembourg (TNL). Der grenzüberschreitende Charakter wird durch Gastproduktionen etwa aus den Nachbarregionen Wallonie, Lothringen und Luxemburg gestärkt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr, dem Motto des Kultursommers „Sterne des Südens“ entsprechend, auch auf Gruppen aus Frankreich, Italien, Spanien und der Schweiz.

Theaterfest auf dem Kornmarkt

Am Sonntag, den 22. September, findet dann das diesjährige Theaterfest auf dem Kornmarkt statt: Kinderschminken, Kostümausstellung, Karussell, Luftballons, Mitmachaktionen und ganztägiges Bühnen-Programm für die ganze Familie. Mit dabei Ausschnitte aus dem Familienkonzert „Peter und der Wolf“, Improtheater über alle Stücke der neuen Spielzeit, Opernkaraoke mit dem Opernchor, Ausschnitten aus „Schwanensee“ und einem Auftritt des Kinderchores mit dem Werk „Irgendwie Anders“ und vielem mehr. Um 18 Uhr lädt das Philharmonischen Orchester der Stadt Trier zum Abschluss mit Solisten aus dem Ensemble zu einem feierlichen Konzert mit der Verleihung des diesjährigen Theaterpreises „Theatermaske“ und einigen Überraschungen.

Programm des Fringe Straßentheaterfestivals 2024

Freitag, 20. September

16 – 17.30 Uhr Karruzik Handbetriebenes Karussell mit Live-Musik

17 – 17.30 Uhr FeuerWer? Theaterartistik an einem historischen Feuerwehrauto

17.30 – 18.30 Uhr Paradijsvogels Stelzentheater mit Musik

17.40 Uhr Eröffnungsworte mit Kulturdezernent Markus Nöhl

Musik von Patricio Bonfiglio Quartett

18 – 18.20 Uhr Juggling Tango Weltklasse Symbiose aus Tango und Jonglage.

18.30 – 19.30 Uhr Reveriano Camil/Bonfiglio Quartett

Tango Argentino-Show und Workshop

19 – 20.30 Uhr Karruzik Handbetriebenes Karussell mit Live-Musik

19.30 – 20 Uhr FeuerWer? Theaterartistik an einem historischen Feuerwehrauto

20 – 20.20 Uhr Juggling Tango Weltklasse Symbiose aus Tango und Jonglage

20.30 – 21.30 Uhr Reveriano Camil/Bonfiglio Quartett Argentinische Tangoparty

Milongas zum Mitfeiern und Mittanzen bei Live-Musik

Samstag, 21. September

11.30 – 13 Uhr Karruzik Handbetriebenes Karussell mit Live-Musik

12.30 – 13.50 Uhr Fabulous Fish Stelzen-Walkacts zum Thema Wasser

13 – 17 Uhr Heinz baut Turmbau-Performance zwischen Himmel und Erde

13 – 13.40 Uhr Creatures Stadtraum Performance zwischen Kornmarkt und Porta

14 Uhr Equi Libre Tanztheater in den Straßen rund um den Kornmarkt

14.30 – 16 Uhr Karruzik Handbetriebenes Karussell mit Live-Musik

15 Uhr Equi Libre Tanztheater in den Straßen rund um den Kornmarkt

16 – 16.40 Uhr Creatures Stadtraum Performance zwischen Hauptmarkt und Porta

16.30 – 17.15 Uhr Fabulous Fish Stelzen-Walkacts

17 – 17.30 Uhr Opticirque Jonglage, Comedy und Kuriositätenkabinett

17.30 – 19 Uhr Karruzik Handbetriebenes Karussell mit Live-Musik

17.45 – 18 Uhr Ulik Robotic Circus Akrobatik zwischen Mensch und Maschine

18 – 18.40 Uhr Creatures Stadtraum Performance zwischen Kornmarkt und Porta

18 – 18.30 Uhr Cardamom Jazz + Swing Band Live-Musik aus Trier

18.30 – 19 Uhr Opticirque Jonglage, Comedy und Kuriositätenkabinett

19.15 – 19.30 Uhr Ulik Robotic Circus Akrobatik zwischen Mensch und Maschine

19.30 – 20.15 Uhr Lindy Hop Circle Trier Lindy Hop Show und Workshop

19.30 – 21 Uhr Cardamom Jazz + Swing Band Live-Musik aus Trier

20.15 – 21 Uhr Lindy Hop Circle Trier Lindy Hop Open Dancefloor

21 – 21.30 Uhr Ulik Robotic Circus Akrobatik zwischen Mensch und Maschine

Kurzfristige Änderungen und wetterbedingte Anpassungen können sich ergeben. Hierzu bitte die Kanäle des Theaters Trier in den sozialen Medien im Blick behalten.

(Quelle: Theater Trier)