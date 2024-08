Luxemburg: Wilde Verfolgungsjagd unter Drogen endet an Laternenpfahl

LUXEMBURG. Am Abend des 26.8.2024 wurde die luxemburgische Polizei von den belgischen Kollegen über eine Verfolgungsjagd eines Autos mit drei Personen im Grenzgebiet informiert. Der Fahrer, der in den letzten Tagen bereits mehrfach durch Verfolgungsfahrten aufgefallen war, fuhr in gefährlicher Fahrweise über Linger, Hautcharage und Bascharage in Richtung Kreisverkehr Biff, wo die belgischen Beamten den Wagen aus den Augen verloren.

Mehrere luxemburgische Polizeistreifen begaben sich umgehend in die direkte Umgebung und konnten aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung das Fahrzeug in Höhe der Rue Nic Meyers in Bascharage erneut ausfindig machen. Im Fahrzeug befand sich jedoch nur noch der Fahrer. Dieser flüchtete erneut in Richtung Niederkorn und rammte dabei fast einen Beamten der Verkehrspolizei, der mit seinem Motorrad die Flucht verhindern wollte.

Mehrere Polizeistreifen nahmen die Verfolgung auf. Im Kreisverkehr Niederkorn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einen Laternenpfahl, wobei er leicht verletzt wurde. Er konnte schließlich von den Beamten immobilisiert werden. Eine Fahndung nach den beiden anderen Insassen verlief negativ.

Der Drogentest vor Ort beim Fahrer war positiv, weitere Untersuchungen ergaben, dass ein belgisches Fahrverbot gegen ihn vorlag und das Fahrzeug weder angemeldet, noch versichert war. Bei der Fahrzeugdurchsuchung wurden diverse Drogen, eine Machete, ein Pfefferspray und ein Mobiltelefon gefunden. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und ordnete die Festnahme des Tatverdächtigen, sowie die Beschlagnahme aller tatrelevanten Gegenstände an.

Die Police Grand-Ducale bedankt sich an dieser Stelle für die Mithilfe der Bevölkerung, die durch Hinweise auf die Fluchtrichtung zum Fahndungserfolg beigetragen hat. (Quelle: Police Grand-Ducale)