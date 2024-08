Illegales Autorennen? Ermittlungen nach tödlichem Unfall

LUDWIGSHAFEN. Nach einem tragischen Verkehrsunfall in Ludwigshafen, bei dem ein Mann ums Leben kam und zwei weitere Personen schwer verletzt wurden, ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung.

Das berichtet die Süddeutsche Zeitung am Dienstag. Im Mittelpunkt der Untersuchungen steht ein 21-jähriger Fahrer, der zudem im Verdacht steht, an einem illegalen Autorennen beteiligt gewesen zu sein, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Dienstag bekanntgab.

Der Unfall ereignete sich am 11. August und führte zum Tod eines 36-jährigen Mannes. Inzwischen hat die Polizei auch die 20-jährige Beifahrerin des jungen Fahrers befragt.

Ihre Aussagen erhärteten den Verdacht, dass der Unfall im Zusammenhang mit einem illegalen Rennen steht.