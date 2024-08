RLP: Wohngebäude gerät nach Abschluss von Grillparty in Brand

BOPPARD. In der Unteren Rheingasse in Boppard kam es am frühen Sonntagmorgen, 18.8.2024, zum Brand eines Wohngebäudes. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es nach Abschluss einer Grillparty zum Brand im Bereich eines Innenhofs.

Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Boppard gelöscht werden, das Wohngebäude musste aufgrund eingezogenen Rauchs kurzzeitig geräumt werden. Es entstand oberflächlicher Schaden im Außenbereich des Gebäudes, das Gebäude ist weiterhin bewohnbar. Es kam in Folge des Brandes zu keinen Personenschäden. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)