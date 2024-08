Trier: Nach Unwetter-Schaden und Sicherheitsfragen -„Interims-Weinstand“ kehrt auf Hauptmarkt zurück

TRIER. Nachdem die Dachkonstruktion des Trierer Weinstandes auf dem Hauptmarkt durch die heftigen Unwetterereignisse des 15. Juli stark zerstört worden war, wird ab dem 20. August der achteckige „Interims-Weinwagen“ auf dem Hauptmarkt zum Stehen kommen – Dieser war bereits im März und April aufgestellt. Für erhebliche Kritik sorgte unter anderem, dass für Weinstand keinerlei Baugenehmigung vorlag. Das es nicht zu einem größeren Unglück kam war Glückssache! Dies sei jedoch nun anders so die Trier Tourismus GmbH in einer Mitteilung.

Wie die Trier Tourismus GmbH (TTM) mitteilt, seien erste konzeptionelle Gespräche geführt worden und neues Dach auf den Weinstand werde kommen. Doch die Fertigstellung der individuellen Spezialanfertigung wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Aus diesem Grund hat die Trier Tourismus und Marketing GmbH bereits seit Ende Juli Gespräche geführt, um einen für die Winzerbetriebe und Weinstandgäste angenehme Lösung zu finden. Die Suche war erfolgreich: Ab dem 20. August wird erneut der achteckige Wagen auf dem Hauptmarkt zum Stehen kommen.

Nachdem das alte Dach durch die heftigen Unwetterereignisse des 15. Juli stark zerstört worden war, stand der Kubus des Weinstandes ohne eine schützende Überkonstruktion an seinem angestammten Platz. Das Aufstellen von Sonnenschirmen oder -segeln ist jedoch aufgrund der städtischen Sondernutzungssatzung nicht erlaubt.

„Sowohl für die Winzerbetriebe als auch für die Gäste ist ein Sonnen- und Regenschutz zentral für den Weingenuss. Obwohl unsere beantragte Baugenehmigung nun seit über zwei Wochen vorliegt, nehmen wir daher den finanziellen und organisatorischen Mehraufwand in Kauf und tauschen den eigentlichen Weinstand nun bis Ende der Saison Anfang November gegen den von den Gästen sehr gut bewerteten Interimsweinwagen aus“, so Classen. Der Komfort auf beiden Seiten der Theke sei in diesem Moment wichtiger, betont sie.

Der neue Weinwagen wird voraussichtlich am Dienstag, dem 20. August, angeliefert und aufgestellt. Nach Möglichkeit soll der Austausch bis zur offiziellen Öffnung des Standes um 10:00 Uhr abgeschlossen sein.

(Quelle: TTM PM)