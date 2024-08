RLP: 19-Jähriger stirbt trotz Reanimationsmaßnahmen nach Badeunfall

GIMBSHEIM. Ein 19-Jähriger ist nach einem Badeunfall im Pfarrwiesensee in Gimbsheim (Landkreis Alzey-Worms) im Krankenhaus gestorben. Der junge Mann aus Mainz hielt sich am Montagnachmittag mit einer Gruppe am Ufer der Badesees auf und ging ins Wasser, um eine abgetriebene Luftmatratze zurückzuholen, wie die Polizei mitteilte.

Nach einiger Zeit konnten seine Begleiter den 19-Jährigen nicht mehr sehen und begannen ihn zu suchen. Er wurde leblos aus dem Wasser geborgen. Zeugen leiteten Reanimationsmaßnahmen ein, die von Rettungskräften fortgesetzt wurden. Mit einem Hubschrauber wurde der 19-Jährige in eine Klinik gebracht, starb dort jedoch an den Folgen des Badeunfalls. (Quelle: dpa)