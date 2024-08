Frontalzusammenstoß auf der B 327: Totalschaden an beiden Fahrzeugen und zwei Verletzte

HILSCHEID. Am Montag, dem 5. August 2024, ereignete sich gegen 12:20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 327 im Einmündungsbereich Hilscheid. Eine 44-jährige Fahrerin, die von der B 327 auf die K 114 in Richtung Hilscheid abbiegen wollte, übersah einen entgegenkommenden roten Ford Puma, was zu einem Frontalzusammenstoß führte.

Durch die Kollision wurde die Fahrertür des Ford Puma so stark beschädigt, dass sie von der Feuerwehr aufgeschnitten werden musste. Die beiden Insassen des Ford wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrerin und ihre Tochter blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der sich insgesamt auf etwa 40.000 Euro beläuft. Während der Unfallaufnahme war die B 327 gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Hilscheid und Thalfang, vier Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug, die Straßenmeisterei Thalfang sowie Polizeieinheiten aus Hermeskeil und Morbach. Zwei Pressevertreter waren ebenfalls vor Ort.

(Quelle: Polizei)