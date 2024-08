Trier: A.R.T. Kinderflohmarkt am 7. September – Anmeldung für Verkaufende ab sofort möglich

TRIER. Bereits zum zweiten Mal organisiert der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) einen Kinderflohmarkt. Dort haben kleine und große Verkäufer die Gelegenheit, ihre nicht mehr genutzten Schätze zu verkaufen.

Der diesjährige Kinderflohmarkt findet am Samstag, den 7. September rund um das Kundenzentrum in der Metternichstraße 33 in Trier-Nord statt. Wer als Verkäufer dabei sein möchte, kann ab sofort auf events.art-trier.de/flohmarkt einen Standplatz reservieren.

Jetzt zum Verkauf anmelden

Wer am Samstag, den 7. September von 10-16 Uhr als Verkäufer/in dabei sein möchte, kann ab sofort einen Standplatz reservieren. Folgende Standplätze gibt es, die Anzahl ist begrenzt:

– Autoplätze: Standfläche 3×3 Meter, dahinter kann ein Auto abgestellt werden, Standgebühr 10 Euro

– Deckenplätze: Standfläche 2×3 Meter, nur zu Fuß erreichbar, Standgebühr 5 Euro.

Die Standplätze sind nicht überdacht. Verkaufende sollten daher geeigneten Sonnen-/Regenschutz für Ihren Standplatz mitbringen. Alle Standgebühren werden gespendet und kommen der Stiftung Rehkids zu Gute. Alle weiteren Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf events.art-trier.de/flohmarkt.

Spendenaktion

Nicht verkaufte Artikel können nach dem Flohmarkt direkt vor Ort gespendet werden. Spielzeug wird durch den A.R.T. für die Dekra Toy Company gesammelt. Diese Einrichtung unterstützt bei der Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen. Die Spielzeuge werden dort aufbereitet und ggf. repariert, bevor sie dann in Umsonstkaufhäusern an Familien verteilt werden. Kleiderspenden können vor Ort an die Malteser übergeben werden. Diese sortieren die Kleidung und stellen sie anschließend Waisenheimen im Ausland zur Verfügung. So kommen auch die Sachen, die auf dem Flohmarkt nicht verkauft werden konnten, woanders nochmal zum Einsatz.