Neue Zahlen für die Ortsbezirke: So viele Autos gibt es in Trier

TRIER. Trier in Zahlen fassbar zu machen, ist eine Aufgabe der Stadtentwicklung | Statistik und Wahlen. In ihrer jährlichen Auswertung nehmen die Expertinnen und Experten den Bestand an Fahrzeugen genau unter die Lupe. Wie viele davon in Trier und in welchem Ortsbezirk die meisten Autos gemeldet sind, sind nur zwei Erkenntnisse von vielen weiteren.

Wie viele Kraftfahrzeuge sind in Trier angemeldet?

Im Jahr 2023 gab es in Trier insgesamt 65.035 Kraftfahrzeuge, wovon 54.423 den Personenkraftwagen, 5052 den Krafträdern und 5560 den Nutzfahrzeugen zuzuordnen sind. Insgesamt ist der Bestand in den letzten zehn Jahren um 12,5 Prozent angestiegen. Den höchsten prozentualen Anstieg verzeichnet in den vergangenen zehn Jahren die Kategorie der Nutzfahrzeuge mit 27,4 Prozent (+ 1196). Im Vergleich zum Vorjahr gab es bei den Kraftfahrzeugen (ohne Krafträder) einen leichten Rückgang von 157 (-0,3 Prozent).

Wo sind die meisten Kraftfahrzeuge in Trier gemeldet?

Absolut betrachtet ist der höchste Bestand im Ortsbezirk Nord mit 7047 vorzufinden, gefolgt von Mitte-Gartenfeld mit 6788 und Ehrang-Quint mit 6000 KfZ. Betrachtet man den Bestand an Kraftfahrzeugen je 1000 Einwohner, ist der Ortsbezirk Euren mit 993 führend, bedingt vermutlich durch das Industriegebiet, gefolgt von Irsch mit 901 und Zewen mit 875 Kraftfahrzeugen je 1000 Einwohner. Der Bestand an Motorrädern und Mopeds ist in Ehrang-Quint mit 511 absolut am höchsten, gefolgt von Nord mit 481 und Mitte-Gartenfeld mit 443. Der Ortsbezirk Irsch weist demgegenüber mit 100 Krafträdern den größten Bestand je 1000 Einwohner aus.

Wo gibt es die meisten Personenkraftwagen?

Die drei Ortsbezirke mit den meisten gemeldeten Pkw sind Nord mit insgesamt 5915, Mitte-Gartenfeld mit 5702 und Ehrang-Quint mit 4878. Bei Betrachtung der gemeldeten Personenkraftwagen je 1000 Einwohner sind mit 718 die meisten in Euren gemeldet, gefolgt von den in städtischer Randlage befindlichen Bezirken Irsch mit 690, Ruwer-Eitelsbach mit 689 sowie Zewen mit 687 Pkw je 1000 Einwohner. Die Anzahl der Nutzfahrzeuge ist in Euren mit 900 am höchsten, den zweithöchsten Wert weist der Ortsbezirk Nord mit 651 und den dritthöchsten Wert Mitte-Gartenfeld mit 643 auf.

Welche Autos sind auf den Straßen Triers unterwegs?

Das Kraftfahrtbundesamt kategorisiert die Fahrzeuge in Benziner, Diesel, Hybrid, Elektro und Sonstige. Dabei werden die Kategorien Hybrid und Elektro seit 2016 erfasst und in den Statistiken ausgewiesen. Von den insgesamt 59.983 Fahrzeugen (Stand 1. Januar 2024, ohne Motorräder) sind mit einer Zahl von 33.503 (55,9 Prozent) Benziner der absolute Spitzenreiter. Dahinter folgen Diesel mit 20.827 Fahrzeugen (34,7 Prozent). Auf den beiden hinteren Rängen liegen hybridbetriebene Fahrzeuge und Elektroautos.

Allerdings verzeichnen sowohl Hybrid- (+3176) als auch Elektrofahrzeuge (+ 1989) den stärksten Anstieg an neu gemeldeten Fahrzeugen seit dem Beginn ihrer Erfassung 2016. Feststellbar ist jedoch, dass sich die Dynamik beim Zuwachs von Elektro- und Hybridfahrzeugen aktuell etwas abgeschwächt hat. Die Zahl an Benzinern ist bereits das dritte Jahr in Folge gesunken, von 34.314 (2021) auf 33.503 im vergangenen Jahr. Ebenso sinkt seit vier Jahren der Bestand an Dieselfahrzeugen.

Aufbereitungen zu mehreren Themen gibt es online: www.trier.de (Rathaus & Bürger – Trier in Zahlen). (Quelle: Stadt Trier)