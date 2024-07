Arbeitskreis Queer im Bistum Trier nahm an Christopher Street Day teil

TRIER. „Unter Gottes Himmel haben alle Platz!“ Das hat der Arbeitskreis Queer im Bistum Trier bei der diesjährigen Pride mit rund 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am 27. Juli in der Trierer Innenstadt demonstriert. Schon zum zweiten Mal beteiligte sich der AK Queer an dem bunten Straßenfest, dem 21. Trierer Christopher Street Day, das für Toleranz und Vielfalt steht.

„Es ist uns wichtig, hier teilzunehmen, weil wir uns damit als Bistum Trier mit queeren Menschen solidarisch zeigen“, sagen Ulrike Laux und Aloys Perling, die den AK leiten. Trotz Regens sind zahlreiche Menschen und Gruppen gekommen, um für die Rechte von LGBTIQ*-Menschen einzustehen, also nicht-heteronormativen Personen, und gegen Diskriminierung zu protestieren. Nach dem Zug von der Porta Nigra durch die Innenstadt gab es ein buntes Rahmenprogramm mit Musik und Infoständen im Palastgarten und der Pride Party im kirchlich getragenen Jugendzentrum Mergener Hof.

Organisiert wurde die Pride Trier vom queeren Zentrum SCHMIT-Z Trier. Weitere Informationen zum Thema queere Seelsorge gibt es auf https://www.bistum-trier.de/glaube-und-seelsorge/kirche-veraendern/queer/index.html. (Quelle: Bischöfliche Pressestelle Trier/ih)