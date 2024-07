++ Region: Temperaturen bis 33 Grad – nachts lokaler Starkregen möglich ++

In den kommenden Tagen wird es heiß. Am Wochenende sind Schauer und Gewitter zu erwarten.

OFFENBACH. In den kommenden Tagen sind in Rheinland-Pfalz und dem Saarland Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke zu erwarten. Am Freitag liegen die Höchsttemperaturen zwischen 28 und 32 Grad und es wird größtenteils heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Wahrscheinlich bleibe es trocken, am späten Nachmittag könnte es im Bergland eventuell schauern. Am Samstag wird es zunächst heiter bis sonnig und trocken bei maximal 30 bis 33 Grad. Im Tagesverlauf gibt es laut der Vorhersage erste Schauer oder kurze Gewitter. In der Nacht soll es zunehmend stark bewölkt und regnerisch werden, teils mit Schauern und Gewittern. Lokal könnte Starkregen fallen.

Am Sonntag soll es wechselnd bis stark bewölkt werden. Gebietsweise rechnen die Meteorologen erneut mit schauerartigem Regen, teils mit Gewittern. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 24 und 27 Grad. (Quelle: dpa)