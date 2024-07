Polizeieinsatz nach Schuss und Leichenfund in Saarlouis – Aktueller Stand der Ermittlungen

SAARLOUIS. Nach dem Polizeieinsatz am gestrigen Mittwoch (lokalo.de berichtete) in der Saarlouiser Innenstadt und dem Auffinden einer verstorbenen Person wurden die Ermittlungen heute durch Beamte des Dezernats für Straftaten gegen das Leben beim Landespolizeipräsidium fortgesetzt.

Im Rahmen der Ermittlungen erfolgte am heutigen Vormittag die Obduktion des Verstorbenen am Institut für Rechtsmedizin in Homburg/Saar. Demnach gibt es derzeit keine Anhaltspunkte für ein Tötungsdelikt.

Die Identität des Mannes ist weiterhin unklar. Darüberhinausgehende Angaben seien aktuell nicht möglich, so die Polizei am Donnerstag.