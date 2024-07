Neuer Premium Sponsor zur neuen Saison – Schoenergie aus Föhren unterstützt Trierer Gladiators

TRIER. Nicht nur im sportlichen Bereich der Gladiators Trier laufen die Vorbereitungen auf die Saison 2024/25 auf Hochtouren und so können die Verantwortlichen der Trierer Profibasketballer mit Schoenergie einen neuen, starken Partner an ihrer Seite präsentieren.

Die Spezialisten für nachhaltige Energielösungen bieten ein vollumfängliches und für jeden Kunden maßgeschneidertes Leistungspaket von der Planung, über die Installation, bis zur Wartung von Solaranlagen und sind weit über die Stadtgrenzen Triers hinaus bekannt. Als starkes Unternehmen aus der Region engagiert sich Schoenergie mit Hauptsitz in Föhren ab der kommenden Spielzeit als Premium Partner der Trierer Basketballprofis und bereichert so die Gladiatoren-Familie. Neben zahlreichen Fan-Aktionen, die Schoenergie und Gladiators für verschiedene Heimspiele planen, wird das Firmenlogo des neuen Partners auch den Rücken der Heim- und Auswärtstrikots der kommenden Spielzeit zieren. Darüber hinaus unterstützt Schoenergie auch die Gladiatoren der Zukunft im Gladiators Trier e.V., dessen Teams ab der neuen Saison mit dem Schoenergie-Logo auf ihren Spielhosen auflaufen werden. Zudem erhält der neu aufgelegte Gladiators business club für Partner und Sponsoren eine enorme Unterstützung durch die Partnerschaft mit Schoenergie. Geplant sind bis zu drei Netzwerkveranstaltungen mit Top-Speakern aus unterschiedlichen Fachbereichen.

„Wir sind sehr glücklich über die neue Partnerschaft mit Schoenergie und möchten uns bei Gerd Schöller und seinem Team für die konstruktiven Gespräche und ihre Unterstützung bedanken. Um uns weiter auf das große Ziel – den Aufstieg in die BBL – vorzubereiten, ist es sehr wichtig, dass wir große Unternehmen aus der Region für unseren Sport und unseren Club begeistern können. Daher freuen wir uns wirklich sehr, mit Schoenergie einen weiteren regionalen Partner gewonnen zu haben, der großen Anteil an einer Energiewende hat. Gemeinsam mit Schoenergie und der gesamten Gladiatoren-Familie wollen wir in diesem Sommer weiter wachsen und freuen uns jetzt schon riesig auf den Saisonstart in der SWT Arena“, sagt Geschäftsführer Andre Ewertz zur neuen Partnerschaft mit Schoenergie.

„Als Familienunternehmen ist es uns sehr wichtig, einen familiären Club aus einer familiären Sportart zu fördern. Dies betrifft sowohl die Profis, als auch die Jugendabteilungen des Vereins. Die Stadt Trier und die Region braucht Spitzensport und wird so auch für potentielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter interessant. Auch für unsere aktuelle Belegschaft, die sehr sportbegeistert ist, bietet die Partnerschaft mit den Gladiators viele Vorteile. Mit dem business club wollen wir darüber hinaus die Unternehmer der Gladiatoren-Familie noch enger zusammen bringen und weiter vernetzen. Wir freuen uns auf eine sehr erfolgreiche Partnerschaft mit den Gladiatoren“, sagt Gerd Schöller, Geschäftsführer bei Schoenergie.