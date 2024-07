Zünder noch intakt: 500 Kilo schwere Weltkriegsbombe wird in Mainz entschärft

Der Kampfmittelräumdienst steht in Mainz vor einer schwierigen Aufgabe. Er muss eine offenbar noch intakte Fliegerbombe entschärfen. Tausende Menschen werden vorsichtshalber in Sicherheit gebracht.

MAINZ. In Mainz wird am heutigen Donnerstag eine rund 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Knapp 10.000 Anwohner im Umkreis von 500 Metern rund um den Fundort müssen deshalb bis 9.00 Uhr ihre Wohnungen verlassen haben. Erst dann können die Experten des Kampfmittelräumdienstes mit ihrer Arbeit beginnen.

Zuvor wurde an der Fundstelle bereits ein Wall aus großen Sandsäcken aufgebaut. Mit dieser Maßnahme könne der Radius zur Evakuierung auf 500 Meter begrenzt werden. Aufgrund der Lage der Weltkriegsbombe sei dieser sonst deutlich größer, was Feuerwehr und Kampfmittelräumdienst vermeiden wollen.

Die damals nach dem Abwurf über Mainz nicht explodierte britische Bombe wurde bei Bauarbeiten in der Nähe eines alten jüdischen Friedhofs entdeckt. Der Zünder ist nach Angaben der Stadt Mainz noch intakt und nur schwer zugänglich. Bei dem Einsatz sind weit über 300 Kräfte des Brand- und Katastrophenschutzes sowie der Polizei beteiligt.

Einschränkungen auch im öffentlichen Nahverkehr

Betroffen von der Evakuierungsaktion sind Gebiete in den dicht besiedelten Mainzer Stadtteilen Hartenberg-Münchfeld und Neustadt. Der Hauptbahnhof liegt zwar außerhalb der Sperrzone, dennoch müssen auch Reisende mit erheblichen Einschränkungen des öffentlichen Nahverkehrs und des Betriebs der Deutschen Bahn rechnen. Laut dem Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz Süd wird «ab circa 11.00 Uhr der Zugverkehr rund um Mainz vollständig eingestellt». Erste Züge sollen ungefähr von 15.00 Uhr an wieder fahren können. Die Bevölkerung wird dringend gebeten, den Evakuierungsbereich sowie die Alt- und Neustadt weiträumig zu umfahren.

Nach Angaben der Mainzer Verkehrsgesellschaft entfallen für den Zeitraum der Evakuierung die Bushaltestellen Lessingstraße, Goethestraße und Goetheplatz, die Haltestellen Hindenburgplatz bis Bismarckplatz sowie King-Park-Center/Bruchwegstadion, SWR – Südwestrundfunk, Am Judensand, Hartenbergpark und Ketteler-Kolleg. Auch das Stellwerk Mombach der Deutschen Bahn müsse ab voraussichtlich 11.30 Uhr den Betrieb einstellen, teilte eine Bahnsprecherin mit. Die Züge aus Richtung Bingen und Koblenz kommend etwa müssten demnach ab 8.00 Uhr und voraussichtlich bis 15.00 Uhr vor dem Mainzer Hauptbahnhof in Ingelheim wenden, so ein Sprecher der Trans Regio.

Zur Dauer der Maßnahme könne nach Angaben der Stadt derzeit allerdings noch keine Prognose abgegeben werden. Die Bevölkerung wird gebeten, die bekannten Medien zu beobachten und auf Lautsprecherdurchsagen zu achten. Die Stadt organisiert für hilfsbedürftige Menschen einen Transport und eine vorübergehende Unterkunft. (Quelle: dpa)