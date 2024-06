Bollerwagen mit fünf Kleinkindern fällt in Fluss: Unverletzt gerettet

ZWEIBRÜCKEN. Ein Bollerwagen mit fünf Kita-Kindern ist am Freitag in einen Fluss in Zweibrücken gefallen.

Erzieherinnen und Erzieher sowie Passanten sprangen daraufhin in den Schwarzbach und retteten die 1-2-jährigen Kinder aus dem Wasser, wie die Stadt Zweibrücken mitteilte. Augenscheinlich seien die Kinder unverletzt geblieben. Sie wurden im Anschluss bei Kinderärzten beziehungsweise im Krankenhaus untersucht.

Als in dem hinteren Wagen eines der Kinder laut anfing zu weinen, eilte die Erzieherin, die den vorderen Wagen schob, ihrer Kollegin zu Hilfe. In dem kurzen Augenblick ihrer Abwesenheit setzte sich der vordere Kinderwagen – besetzt mit 4 Mädchen und einem Jungen – auf der leicht abschüssigen Gestütsallee offenbar von selbst in Bewegung. Innerhalb kürzester Zeit waren vier Feuerwehrfahrzeuge und mehrere Streifen der Polizeiinspektion vor Ort, um sich an den Rettungsmaßnahmen zu beteiligen.

Feuerwehrleute halfen einer Erzieherin aus dem Fluss, die unter dem Kinderwagen eingeklemmt war. Die Kinder waren zu dem Zeitpunkt schon aus dem Wasser gerettet worden, hieß es.