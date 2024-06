Ungewöhnlicher Anblick am Himmel: Zeppelin überfliegt Trier und die Großregion

TRIER/REGION. Haben Sie das 75 Meter lange Luftschiff auch gesehen? Am heutigen Dienstagmittag überflog ein Zeppelin mit der Aufschrift „Goodyear“ Trier und die Moselregion. Auf der App „Flightradar“ kann die Route mitverfolgt werden.

Hintergrund des in der Region eher ungewöhnlichen Anblickes ist, dass in der Saison 2024 und der nächsten Saison 2025 ein Luftfahrtschiff im neuen Hangar in Essen/Mülheim stationiert sein wird, wie die ZLT Zeppelin Luftschifftechnik GmbH in Friedrichshafen mitteilte.

Vor knapp 14 Tagen, am 12. Juni, überflog der Zeppelin bereits die Region in Richtung Frankreich. Nun scheint es sich um den Rückflug nach Essen, welcher zunächst für den 27. Juni angekündigt war, zu handeln.

Fakten zum Zeppelin „Goodyear Blimp“

Der Goodyear Blimp ist 75 m lang, 17,4 m hoch und hat ein Hüllenvolumen von 8.425 mᶟ.

Der Goodyear Blimp fliegt mit einer Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h und einer maximalen Flughöhe von 3000 m. Er kann bei Bedarf bis zu 22 Stunden lang in der Luft bleiben.

Weltweit gibt es insgesamt vier Goodyear Blimps – drei davon in den USA, und zwar der Wingfoot One, der Wingfoot Two und der Wingfoot Three, und einer in Europa

Der Goodyear Blimp wird von drei Vierzylinder-Motoren mit je 200 PS angetrieben, die sich an den Seiten der Hülle und am Heck befinden und das Luftschiff auf eine Geschwindigkeit von bis zu 125 km/h bringen können.