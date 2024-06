Hermeskeil: Jugendliche bewerfen 13-Jährigen mit Stein – Kopfverletzung

HERMESKEIL. Am Freitag, dem 21.6.2024, kam es gegen 7.15 Uhr in der Schulstraße in Hermeskeil in Höhe der Euronics-Filiale zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 13-jährigen Schülers.

Das Kind wurde aus einer Gruppe Jugendlicher heraus mit einem Stein beworfen und am Hinterkopf getroffen. Die Gruppe entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per Mail unter [email protected] in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)