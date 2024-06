RLP: Elf Menschen bei Hochhausbrand verletzt, zwei davon schwer

MAINZ. Elf Menschen sind bei einem Brand in einem Hochhaus in Mainz verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte.

Die beiden Schwerverletzen wurden ins Krankenhaus gebracht, die anderen neun vor Ort behandelt. Die übrigen rund 120 Bewohner des Gebäudes mit 18 Etagen konnten sich teils mithilfe der Einsatzkräfte ins Freie in Sicherheit bringen. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.

Die Feuerwehr war in den frühen Morgenstunden alarmiert worden, die Anrufer berichteten von Hilferufen. Als die Einsatzkräfte an dem Haus in Oberstadt eintrafen, stand die Pizzeria im Erdgeschoss in Flammen, das gesamte Erdgeschoss war verqualmt.

Ein Übergreifen der Flammen und des Rauches auf andere Gebäudeteile konnte verhindert werden, sodass alle Wohnungen bewohnbar blieben, hieß es weiter. Die ersten Bewohner konnten morgens in ihre Wohnungen zurückkehren. (Quelle: dpa)