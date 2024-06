Vorläufiges Endergebnis: CDU gewinnt Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz

BAD EMS. Die CDU ist bei den Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz wie schon 2019 stärkste Partei auf Ebene der Kreistage und Stadträte geworden.

Die Union kam nach dem am Dienstag vom Landeswahlleiter veröffentlichten vorläufigen Endergebnis auf 31,5 Prozent der Stimmen. Auf dem zweiten Platz landete die SPD mit 20,2 Prozent.

Es folgten die AfD (14,0 Prozent), die Grünen (11,0) sowie die FDP mit 4,5 Prozent. Neben dem EU-Parlament wurden am vergangenen Sonntag in Rheinland-Pfalz unter anderem auch die Kreistage in 24 Landkreisen sowie die Stadträte in 12 kreisfreien Städten gewählt.