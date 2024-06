Trier: Wahl am 9. Juni – Beim Stadtrat wird es besonders spannend

TRIER. Allein um die 56 Sitze im Trierer Stadtrat bewerben sich bei der Kommunalwahl am 9. Juni mehr als 400 Bürgerinnen und Bürger. Es gehen zwölf Listen ins Rennen, 2019 waren es neun. Allein deswegen verspricht die Wahl des Stadtrats, die die Weichen bis 2029 stellt, sehr spannend zu werden.

Das berichtet die Trierer Rathaus Zeitung in ihrer aktuellen Ausgabe vom heutigen Dienstag.

Auch die anderen Stimmabgaben auf kommunaler Ebene, die erneut zusammen mit der Europawahl stattfinden, können mit eindrucksvollen Zahlen aufwarten.

Für die 19 Trierer Ortsbeiräte stellen sich 77 Listen mit ihren Bewerberinnen und Bewerbern dem Votum. Bei der Direktwahl der 19 Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher gibt es 37 Bewerberinnen und Bewerber. Bei der Ergebnisermittlung gilt folgende Reihenfolge: Zuerst werden die Stimmen für die Europawahl ausgezählt, dann folgen die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher sowie schließlich der Stadtrat und die 19 Ortsbeiräte.

Weil bei diesen beiden Abstimmungen jeweils jeder Wahlberechtigte so viel Stimmen hat wie Sitze in den einzelnen Gremien zu vergeben sind und es die Optionen zum Kumulieren und Panaschieren gibt, gestaltet sich die Auszählung sehr aufwendig und wird daher am Montag, 10. Juni, fortgesetzt.

Am Wahlabend ist mit dem vorläufigen Trierer Ergebnis bei der Europawahl sowie bei zahlreichen Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern zu rechnen. Für den Stadtrat und die Ortsbeiräte folgen die Resultate dann bis Montagabend. Alle werden bis 2029 gewählt. Die Zahl der Wahlberechtigten in Trier beträgt am Montagmorgen 78.215 bei der Europa- und 83.109 bei der Kommunalwahl.

Zentrum des Geschehens am Wahlabend ist die Arena Trier in Trier-Nord: Dort machen sich ab 18 Uhr die 50 Briefwahlvorstände sowie die Teams in den verschiedenen Wahllokalen an das Auszählen der Stimmen. Am Montag wird die Ergebnisermittlung in zahlreichen städtischen Büros am Augustinerhof und am Viehmarkt fortgesetzt. Die Stimmauszählung ist grundsätzlich öffentlich. Auch die Wahllokale im Stadtgebiet sind für jedermann zugänglich. Die eigentliche Stimmabgabe ist aber geheim, weswegen Wahlkabinen aufgestellt werden.

Die Wahllokale im Stadtgebiet sind jeweils von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die jeweilige Anlaufstelle ist auf der Benachrichtigung verzeichnet, die jeder Wahlberechtigte erhalten hat. Zur Stimmabgabe muss der Personalausweis oder Reisepass vorgezeigt werden.

Bei der vergangenen Kommunalwahl, die am 26. Mai 2019 stattfand, wurden in Trier die Grünen mit 26,8 Prozent der Stimmen (15 Mandate) erstmals stärkste Fraktion im Stadtrat und lösten die CDU ab. Dahinter landeten vor fünf Jahren die CDU mit 13, die SPD mit 12, sowie die Linken und die AfD mit jeweils vier Mandaten. Dahinter rangierten UBT und FDP mit jeweils 3 Sitzen. Neu in den Stadtrat zogen damals Die Partei und die Freien Wähler mit jeweils einem Mandat ein. 2019 betrug die Wahlbeteiligung 55,7 Prozent.

Zur endgültigen Feststellung der Wahlergebnisse kommt der Wahlausschuss am Mittwoch, 12. Juni, zu zwei öffentlichen Sitzungen im Großen Rathaussaal unter der Leitung von OB Wolfram Leibe zusammen. Ab 17 Uhr geht es zunächst um die Ergebnisse der Europawahl und etwa ab 17.15 Uhr dann um die Kommunalwahl.

Mögliche Stichwahlen für die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher finden am Sonntag, 23. Juni, 8 bis 18 Uhr, statt. Sie sind nötig, wenn keine Bewerberin oder kein Bewerber mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich vereinigen kann.

(Quelle: Trierer Rathaus Zeitung/Petra Lohse, 04.06.24)