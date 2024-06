Kreis Bernkastel-Wittlich investiert 4,2 Millionen Euro in Kita-Projekte

WITTLICH. Der Kreisausschuss Bernkastel-Wittlich hat Anfang des Jahres beschlossen, die nachfolgenden Maßnahmen zur Sanierung und Erweiterung von Kindertagesstätten im Kreisgebiet sowie den Ersatzbau einer Kita mit Kreiszuschüssen in Höhe von knapp 4,2 Mio. Euro zu unterstützen.

Gefördert werden folgende Kindertagesstätten-Projekte:

die Teilerneuerung der Fenster der Kita Platten mit einem Kreiszuschuss von 4.875 €,

die Sanierung der Kita Monzelfeld mit einem Kreiszuschuss von 146.604 €,

die Erweiterung und der Umbau der Kita Niederöfflingen mit einem Kreiszuschuss von 693.504,58 €,

die Erweiterung und der Umbau der Kita Großlittgen mit einem Kreiszuschuss von 207.240,62 € und

der Ersatzbau der Kita Rappelkiste Traben-Trarbach mit einem Kreiszuschuss von 3.147.729,77 €.

Landrat Gregor Eibes wird einigen Trägern der geförderten Kindertagesstätten den Bewilligungsbescheid persönlich überreichen.

„Kindertagesstätten leisten einen enorm wichtigen Beitrag zur Erziehung von Kindern. Die in den Kindertagesstätten geleistete frühkindliche Bildungsarbeit sorgt für gerechte und gute Lern- und Entwicklungschancen aller Kinder.

Die 77 Kindertagesstätten im Kreisgebiet mit ihren familienergänzenden und -unterstützenden Betreuungsangeboten tragen maßgeblich dazu bei, dass unser Landkreis ein familienfreundlicher Landkreis ist,“ so Landrat Gregor Eibes. „Für viele Eltern ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nur durch die wertvollen Betreuungsleistungen der Kitas realisierbar. Da das Wirtschaftsleben die Arbeitskraft der Mütter und Väter braucht, spielen die Kindertagesstätten eine wichtige Rolle zur Bekämpfung des Fachkräftemangels“ ist Gregor Eibes überzeugt.

Das Land Rheinland-Pfalz fördert nach der zurzeit gängigen Förderpraxis nach der Verwaltungsvorschrift „Gewährung von Zuwendungen zu den Baukosten von Kindertagesstätten“ lediglich die Schaffung neuer zusätzlicher Kita-Plätze. „Dies führe zum Beispiel bei dem Projekt Ersatzbau der Kindertagesstätte Rappelkiste in Traben-Trarbach mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 8,7 Mio. Euro, wozu das Land nur 316.500 Euro beisteuere, zu einer enormen finanziellen Belastung der Kommunen, der Stadt Traben-Trarbach und des Landkreises. Nichtsdestotrotz stellen diese Investitionen der Träger der Kitas und des Landkreises wichtige Investitionen in die Zukunft unserer jüngsten Bürgerinnen und Bürger dar“, so Landrat Gregor Eibes abschließend.