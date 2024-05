Luxemburg: Gefahr für sich und andere – Betrunkene Störer in Arrest untergebracht

LUXEMBURG. In den vergangenen Stunden wurden der Police Grand-Ducale mehrere Personen aufgrund ihres auffälligen und alkoholisierten Zustandes gemeldet. Da die angetroffenen Personen in allen Fällen die öffentliche Ordnung störten und in ihrem Zustand eine Gefahr für sich und andere darstellten, wurden sie zur Ausnüchterung im Arrest untergebracht.

So zum Beispiel am Abend des 29.5.2024 in der Rue des Pommiers in Remich, wo eine vermutlich alkoholisierte Person gemeldet wurde, die vor einer Haustür schlafen würde. Eine Polizeistreife konnte die Frau kurze Zeit später an einer Bushaltestelle in der Nähe antreffen. Sie war kaum ansprechbar und torkelte umher. Während der Amtshandlung verhielt sie sich zudem zunehmend aggressiv gegenüber den Beamten. Sie wurde daraufhin nach ärztlicher Kontrolle in den Arrest untergebracht

In der Nacht zum 30.5.2024 wurde in der Notaufnahme eines Krankenhauses in Esch/Alzette eine stark alkoholisierte Person gemeldet, die sich gegenüber dem Personal unkooperativ verhielt. Der Mann wurde aufgrund seines Zustandes und der Tatsache, dass er die öffentliche Ordnung störte und eine Gefahr für sich und andere darstellte, im Passagearrest untergebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)